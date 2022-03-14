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«Думаю, я у списку на знищення»: у Херсоні секретарці міськради спалили будинок

Секретарці міської ради Херсона Галині Луговій спалили будинок.

Джерело: Галина Лугова, яку цитує Суспільне

Пряма мова: «Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення».

Деталі: Будинок Лугової знаходився у передмісті Херсона в Антонівці. Оскільки секретарка міськради разом із сім’єю до цього виїхали з будинку, за ним наглядали сусіди.

Пряма мова: «Сусіди вийшли і бачили, як двоє осіб уже бігли від будинку. Ці люди кинули щось у вікно, якусь вибухову речовину.

Все життя покладено у цей будинок, я його будувала власними руками з чоловіком. Це навмисно було».

Що було раніше: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий «референдум» про створення «Херсонської народної республіки».

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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