«Думаю, я у списку на знищення»: у Херсоні секретарці міськради спалили будинок

Секретарці міської ради Херсона Галині Луговій спалили будинок.
Джерело: Галина Лугова, яку цитує Суспільне
Пряма мова: «Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення».
Деталі: Будинок Лугової знаходився у передмісті Херсона в Антонівці. Оскільки секретарка міськради разом із сім’єю до цього виїхали з будинку, за ним наглядали сусіди.
Все життя покладено у цей будинок, я його будувала власними руками з чоловіком. Це навмисно було».
Що було раніше: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий «референдум» про створення «Херсонської народної республіки».
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