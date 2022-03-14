Безпілотник, що впав у Загребі, ніс авіабомбу вагою 120 кілограмів – Міноборони Хорватії

У Загребі 11 березня впав безпілотник. У Міноборони Хорватії заявили, що БПЛА транспортував авіабомбу вагою 120 кілограмів. Про це інформує видання HRT Vijesti.

У відомстві наголосили, що те, що безпілотник впав на м’яку землю, а не на асфальт чи бетон, це і дозволило уникнути катастрофічних наслідків.

Крім того, міністр оборони Хорватії підтвердив, що в кратері виявили сліди вибухівки та частини авіабомби, які свідчать про те, що це не був літак-розвідник. А бомба, знайдена в безпілотнику, важила 120 кілограмів.

Інші деталі у Хорватії ще вивчають. Однак у відомстві повідомили, що є певні елементи, які можуть свідчити про те, що літак прибув як з російської, так і з української території.

Нагадаємо, у західній частині хорватської столиці Загреба у ніч на 11 березня розбився безпілотник. Спершу повідомляли, що він прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії. У міноборони Румунії тоді проінформували, що безпілотник пробув на території країни лише декілька хвилин – у період з 23:23 до 23:26, а залетів нібито з території України.

Олексій Арестович після цього зазначив, що деталі про безпілотник, а також про те, звідки він прилетів, хорватські партнери повинні ще з’ясувати. Однак радник глави Офісу Президента додав, що він, найімовірніше, російський.