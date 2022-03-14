Австралія, Нідерланди розпочали правові дії проти Росїі в ІКАО у справі про збиття літака рейсу МН17

встралія та Нідерланди розпочали правові дії проти Росії в Міжнародній організації цивільної авіації ІКАО, за роль РФ у збитті рейсу Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Донбасом в 2014 році. В катастрофі загинуло 298 людей.

Країни вважають, що дії Росії становлять порушення Міжнародної конвенції з цивільної авіації а також вимагають повернення Росії до перемовин з виплат за заподіяну шкоду та виступають за відкликання права Росії голосувати в ІКАО до досягнення «задовільного результату».

В уряді Австралії наголосили — нове вторгнення Росії до України підкреслює необхідність притягнення Росії до відповідальності. «Неспровоковане та невиправдане вторгення Росії до України та ескалація агресії підкреслює необхідність продовжувати наші зусилля з притягнення Росії до відпвідальності за зухвале порушення міжнародного права і статуту ООН, включаючи загрози для українського суверенітету та повітряного простору», — йдеться в урядовій заяві Австралії.

У спільній заяві австралійського прем’єр-міністра Скотта Моррісона, генерального прокурора Мікаелії Кеш та міністра закордонних справ країни Маріс Пейн посадовці назвали «неприйнятною» відмову Росії визнавати відповідальність за роль з збитті рейсу МН17. «Уряд Австралії завжди заявляє, що ми не виключаємо жодних правових варіантів у тому, щоб домогтись справедливості», — йдеться в заяві посадовців.

Росія заперечує свою роль в збитті рейсу і в 2020 році вийшла з переговорів з двома країнами щодо цієї справи. Міжнародне слідство раніше встановило, що постріл, яким було збито літак, було проведено із російської установки «Бук», завезеної з Росії.

Окремо в Нідерландах триває суд над 4 особами, яких прокуратура країни звинувачує у доставці ракетної системи «Бук» з Росії на контрольовані Росією та бойовиками території Донбасу. Серед обвинувачених росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Ігор Пулатов, а також українець Леонід Харченко.