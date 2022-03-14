Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

В госпіталі працюватимуть близько сотні медиків, частина з яких має досвід роботи в Іраку. Одночасно мобільний медзаклад зможе прийняти 60 пацієнтів.

Госпіталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. “Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи”, – пообіцяв Козицький.

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь За його словами, усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Вони зможуть лікувати пацієнтів цілодобово.

Серед набору послуг, який може надати госпіталь – невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, включно з акушерством.