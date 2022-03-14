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Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

В госпіталі працюватимуть близько сотні медиків, частина з яких має досвід роботи в Іраку. Одночасно мобільний медзаклад зможе прийняти 60 пацієнтів.

Госпіталь розгорнула міжнародна гуманітарна організація Сумка Самарянина. “Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи”, – пообіцяв Козицький.

Знищення БМП росіян у МаріуполіЗа його словами, усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. Вони зможуть лікувати пацієнтів цілодобово.

Серед набору послуг, який може надати госпіталь – невідкладна та хірургічна допомога, стаціонарні та амбулаторні послуги, допомога жінкам та дітям, включно з акушерством.

Знищення БМП росіян у МаріуполіТакож цього тижня, додав голова Львівської ОВА, запрацює польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.

14 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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