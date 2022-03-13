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В Україні почав відновлюватися валютний ринок – Нацбанк

Національний банк України зафіксував відновлення операцій між банками на валютному ринку.

“Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними – близько 10 млн дол. США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів”, – йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що попри війну, яка триває на наших теренах, Національний банк зацікавлений у тому, щоб банки якомога активніше працювали саме між собою.

“Курси, за якими Національний банк здійснює операції з купівлі та продажу валюти із банками, попри фіксацію (станом на 24 лютого, – ред.), створюють певний простір, в межах якого можуть працювати ринкові механізми”, – пояснив заступник голови правління НБУ Юрій Гелетій.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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