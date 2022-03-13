В результате авианалета на поезд «Краматорск-Львов» погиб 1 человек, 1 – ранен – глава Донецкой ОВА

В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд «Краматорск-Львов» погиб 1 человек, 1 – был ранен, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Около 00:00 часов в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд «Краматорск-Львов». В результате этого циничного преступления один человек погиб, один – ранен», — написал Кириленко в телеграм-канале в воскресенье.

В свою очередь «Укрзализныця» сообщает, что в ночь с 12 на 13 марта вблизи ст. Брусин в Донецкой области был поражен обломками при обстреле пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

«От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь. Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале г. Лиман», — говорится в сообщении.