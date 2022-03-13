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Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині

Військові Збройних Сил України звільнили від ворога ще два населені пункти Чернігівської області та захопили у росіян 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ», передає Еспресо.TV.

«Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат — маємо в трофеях техніки ворога понад 10 одиниць», — йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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