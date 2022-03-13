Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині

Про це повідомляє оперативне командування «Північ», передає Еспресо.TV.

«Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат — маємо в трофеях техніки ворога понад 10 одиниць», — йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії.