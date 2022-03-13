Українські військові біля Гостомеля знищили понтонну переправу окупантів

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Еспресо.TV.

«У районі Гостомеля орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації! Смерть ворогам!», — йдеться в повідомленні.