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Українська армія знищила 155-ту окрему бригаду морської піхоти Росії

Українські військові майже повністю знищити бригаду російських морських піхотинців з Владивостока.

Про це написав у фейсбуці український журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) практично повністю знищені ЗС України.

Як повідомляється, втрати ворога становлять близько 600 ворожих військовослужбовців ліквідованими і стільки ж пораненими.

Також особовий склад бригади противника не має доступу до продуктів харчування і житла.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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