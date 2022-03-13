Американський сенатор Портман вважає «необхідною» відправку винищувачів в Україну РФ втратила можливість використовувати $300 млрд своїх резервів, — міністр фінансів » Українська армія знищила 155-ту окрему бригаду морської піхоти Росії Українські військові майже повністю знищити бригаду російських морських піхотинців з Владивостока. Про це написав у фейсбуці український журналіст Роман Цимбалюк. За його даними, підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) практично повністю знищені ЗС України. Як повідомляється, втрати ворога становлять близько 600 ворожих військовослужбовців ліквідованими і стільки ж пораненими. Також особовий склад бригади противника не має доступу до продуктів харчування і житла.