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Україна здобула 29 медалей на Паралімпіаді-2022 та посіла друге місце у заліку

Українська збірна завершує цьогорічні змагання з 29 нагородами. Команда зайняла друге місце медального заліку

Про це йдеться на сайті Паралімпіади-2022.

Зазначимо, що Україна здобула золоту медаль в останній змагальний день на Паралімпійських іграх у Пекіні. Медаль завоювала українська команда у відкритій естафеті (лижні перегони). На заліку Україну представляли Дмитро Суярко (клас із порушенням зору), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Василь Кравчук (клас сидячи) і Анатолій Ковалевський (клас із порушенням зору).

Також в останній змагальний день відбулась змішана естафета. Українська команда посіла четверте місце.

У підсумку українська збірна завершує Паралімпійські ігри з рекордними для зимової Паралімпіади 29 медалями:

  • 11 золотих,
  • 10 срібних
  •  8 бронзових.

Спортсмени посіли друге місце в загальному медальному заліку, перше місце у Китаю.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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