Російські загарбники обстріляли населений пункт на Луганщині фосфорними боєприпасами «Північні котики» знищили ракетний підрозділ росіян, який обстрілював Чернігів » У Скадовську більше немає російських військ – міський голова З понеділка в місті планується відновлення навчання у школах у дистанційному режимі Російських військ більше немає у Скадовську на Херсонщині, повідомив міський голова Олександр Яковлєв у Facebook. «Ми знаходимося у Скадовську, 17-й день війни в Україні. У Скадовську на сьогоднішній день немає окупаційних військ, зберігається контрольована ситуація», – зазначив він.За його словами, в місті працюють патрулі та служби охорони, а також комунальні служби, є газ, вода, світло, зв’язок працює іноді з перебоями. З понеділка планується відновлення навчання у школах у дистанційному режимі.