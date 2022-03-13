У Британії вважають, що ракетний удар росіян по Яворівському полігону є «значною ескалацією»

Про це заявив міністр уряду Великої Британії Майкл Гоув, повідомляє The Guardian.

«Ми знаємо, що у Володимира Путіна немає моральних обмежень, коли йдеться про дії, які він готовий зробити, і він розсуває кордони у військовому плані», — сказав він.

За його словами, ракетний удар по військовій базі на Львівщині є «значною ескалацією».

«Ми вже бачили зловживання гуманітарними коридорами. Росіяни кажуть, з одного боку, їм дозволено виїхати, але коли люди намагаються поїхати, їх вбивають і бомблять», — зауважив Гоув.