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У Британії вважають, що ракетний удар росіян по Яворівському полігону є «значною ескалацією»

Британський уряд вважає «значною ескалацією» ракетний удар по центру миротворчості та безпеки на Яворівщині

Про це заявив міністр уряду Великої Британії Майкл Гоув, повідомляє The Guardian.

«Ми знаємо, що у Володимира Путіна немає моральних обмежень, коли йдеться про дії, які він готовий зробити, і він розсуває кордони у військовому плані», — сказав він.

За його словами, ракетний удар по військовій базі на Львівщині є «значною ескалацією».

«Ми вже бачили зловживання гуманітарними коридорами. Росіяни кажуть, з одного боку, їм дозволено виїхати, але коли люди намагаються поїхати, їх вбивають і бомблять», — зауважив Гоув.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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