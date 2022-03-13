США предпримут новые дипломатические шаги для прекращения войны в Украине

Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные дипломатические шаги, которые правительство Украины сочтет полезными, заявил представитель Госдепартамента 12 марта, после того как президент Владимир Зеленский заявил, что Запад должен активнее участвовать в переговорах по прекращению войны.

«Если есть дипломатические шаги, которые мы можем предпринять, которые, по мнению украинского правительства, были бы полезны, мы готовы их предпринять, — сказал пресс-секретарь. — Мы работаем над тем, чтобы обеспечить Украине максимально сильную позицию на переговорах, в том числе путем усиления давления на Россию и предоставления военной помощи украинцам для защиты своей страны».

12 марта Украина выразила также надежду на положительные результаты попыток Израиля способствовать мирному процессу, опровергнув сообщение израильской газеты Walla news, газеты Jerusalem Post и американского новостного сайта Axios о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт якобы пытался подтолкнуть Киев к уступкам Москве.

Беннетт провел трехчасовую встречу в Кремле с Владимиром Путиным еще 5 марта. С тех пор он дважды разговаривал с Путиным по телефону и четыре раза с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают официальные лица.

«Я считаю, что (Беннетт) может сыграть важную роль, потому что Израиль — страна с большой историей и параллелями (с нашей ситуацией), а также с большим числом выходцев из Украины, России и Беларуси», — сказал Зеленский на брифинге.