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«Розстріляли в інвалідному візку»: на Луганщині росіяни вбили відомого волонтера

У селі Борівському під Сєвєродонецьком Луганської області російські окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Еспресо.TV.

За його словами, окупанти вбили волонтера у власному будинку – розстріляли просто в інвалідному візку.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Кононов мав інвалідність першої групи – внаслідок травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни у 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції.

Разом із дружиною потрапив до рук «ополчєнців», 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес — «Сири Санича», яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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