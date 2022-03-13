Росія стягує війська вже з Далекого Сходу, — Генштаб ЗСУ

Про це повідомляють з Генштабу ЗСУ, — інформує «Еспресо.Захід«.

«Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів», — йдеться у ранковому повідомленні.

«За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Залучаються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь — близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення», — повідомляють з Генштабу.

«У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)», йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.