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Росія атакувала Яворівський полігон біля Львова

Яворівський полігон

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Ірина Геращенко.

О 3:30 фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали громадян піти в укриття. Відтоді інформація про вибухи  з’являлась з Херсону, околиць Києва, Умані та Донбасу..

Близько 6:00 мешканці Львова та області почули гучні вибухи.

«За попередньою інформацією, рашисти атакували Яворівський полігон біля Львова», — написала Ірина Геращенко.

За інформацією Ігоря Зінкевича, надійно спрацювала ППО.

У Львівській ОВА підтвердили інформацію про удар по Яворівському полігоні.

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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