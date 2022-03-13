Ворог знову обстрілював Івано-Франківський аеропорт, — міський голова В Изюмском районе на Харьковщине сбит еще один российский истребитель » Росія атакувала Яворівський полігон біля Львова Ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Ірина Геращенко. О 3:30 фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали громадян піти в укриття. Відтоді інформація про вибухи з’являлась з Херсону, околиць Києва, Умані та Донбасу.. Близько 6:00 мешканці Львова та області почули гучні вибухи. «За попередньою інформацією, рашисти атакували Яворівський полігон біля Львова», — написала Ірина Геращенко. За інформацією Ігоря Зінкевича, надійно спрацювала ППО. У Львівській ОВА підтвердили інформацію про удар по Яворівському полігоні.