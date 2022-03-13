Росія атакувала Яворівський полігон біля Львова

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Ірина Геращенко.
О 3:30 фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали громадян піти в укриття. Відтоді інформація про вибухи з’являлась з Херсону, околиць Києва, Умані та Донбасу..
Близько 6:00 мешканці Львова та області почули гучні вибухи.
«За попередньою інформацією, рашисти атакували Яворівський полігон біля Львова», — написала Ірина Геращенко.
За інформацією Ігоря Зінкевича, надійно спрацювала ППО.
У Львівській ОВА підтвердили інформацію про удар по Яворівському полігоні.
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