В результате авианалета на поезд «Краматорск-Львов» погиб 1 человек, 1 – ранен – глава Донецкой ОВА У Скадовську більше немає російських військ – міський голова » Російські загарбники обстріляли населений пункт на Луганщині фосфорними боєприпасами Російські окупаційні війська обстріляли Попасну на Луганщині забороненими фосфорними боєприпасами Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Білошицький прирівняв росіян до фашистів. «Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel. Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі. Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди», — написав Олексій Білошицький. Слідкуйте за подіями в Україні та світі