Ранком авіаударами знищено 9-поверхівку в Чернігові та частину будинків у Баштанці на Миколаївщині

Такі відомості наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV.
«О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового житлового будинку. На місці пожежі працюють10 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування», — повідомляють рятувальники Чернігова.
За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 людина загинула, 1 травмована.
Роботи тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.
Окрім того, вранці 13 березня Росією здійснено авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області.
Як наслідок пошкоджені житлові будинки по вулиці Сазоненка.
«В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від «освободітельних действий руського мира». Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами», — зазначають співробітники ДСНС з Миколаївщини.
Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка доправлено до медичного закладу.
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