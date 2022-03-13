Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев’ятеро людей, 57 дістали травм Порошенко: працюємо із союзниками над переходом від поставок конкретних видів зброї до повноцінної програми Ленд-лізу » Ранком авіаударами знищено 9-поверхівку в Чернігові та частину будинків у Баштанці на Миколаївщині Вранці в неділю, 13 березня 2022 року, російська армія атакувала цивільну забудову в містах Чернігів та Баштанка (Миколаївська область) Такі відомості наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує Еспресо.TV. «О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового житлового будинку. На місці пожежі працюють10 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування», — повідомляють рятувальники Чернігова. За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 людина загинула, 1 травмована. Роботи тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. Окрім того, вранці 13 березня Росією здійснено авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області. Як наслідок пошкоджені житлові будинки по вулиці Сазоненка. «В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від «освободітельних действий руського мира». Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами», — зазначають співробітники ДСНС з Миколаївщини. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка доправлено до медичного закладу.