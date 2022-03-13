Путін не проти зустрічі із Зеленським – росЗМІ з посиланням на МЗС Туреччини

Під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом президент країни-окупанта Володимир Путін нібито заявив, що не проти зустрічі із Володимиром Зеленським.

Деталі: У повідомленнях також йдеться, що глава МЗС Туреччини заявив, що Анкара помічає зближення позицій щодо деяких питань між Москвою та Києвом.

У свою чергу в українській владі дуже обережно ставляться до таких заяв.

: «Росіяни кажуть, що мовляв ми ж не проти в принципі, але який порядок денний, які очікувані результати і тому подібне?

А партнери кажуть: «От бачите, в принципі він не проти».

Що передувало: 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже заявляв, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі так само заявили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можлива.

Український президент регулярно закликає Путіна до прямих переговорів без жодних попередніх вимог.

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.