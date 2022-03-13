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Президент Польши: использование ОМУ против Украины изменит все

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Би-Би-Си, что использование Россией химического оружия против Украины кардинально изменит ситуацию и НАТО будет вынуждено серьезно задуматься о том, как на это отреагировать.

Отвечая на вопрос, станет ли использование Россией химоружия «красной линией», Дуда ответил: «Если он использует любое оружие массового поражения это кардинально изменит всё».

«Безусловно, Североатлантический Альянс и его лидеры, под предводительством Соединенных Штатов, будут обязаны сесть за стол и серьезно задуматься о том, что делать. Потому что это станет опасным», — сказал президент Польши.

13 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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