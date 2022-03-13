Порошенко: працюємо із союзниками над переходом від поставок конкретних видів зброї до повноцінної програми Ленд-лізу

Про це в інтерв´ю телеканалам «Прямий», «Еспресо» та «5 канал» заявив Петро Порошенко. Він повідомив, що щоденно веде десятки переговорів з іноземними партнерами щодо розширення військової допомоги Україні.

«Акт Ленд-лізу означає все — як кажуть, від їжі до шкарпеток, уніформи, зброї, боєприпасів. Бо це боротьба всього світу, яку веде Україна. Ми не маємо стояти в ролі прохачів. Зараз буде прогрес і по протиповітряній, і протиракетній обороні», — прогнозує Порошенко.

«Я знаю, що це таке, бо в 2014 році перші і дуже важливі кроки по відновленню протиповітряною оборони зробив я і моя команда. Це ще один прорахунок Путіна — у нього було завдання за три години знищити протиповітряну оборону України по всі країні. Потужними ракетно-бомбовими ударами, крилатими ракетами. А ми вже маємо 140 літаків і гелікоптерів, які були збиті. Десятки російських пілотів, які свідчать і будуть свідчити в Гаазі про злочини Путіна», — наголошує п’ятий президент.

«Будуть в нас Patriot, повірте мені. Не буде іншого виходу у наших партнерів. Коли мені кажуть, що ми не можемо нікого навчити, бо треба навчатися рік – можна знайти варіанти. У нас є добровольці американці, які приїдуть і будуть разом з нашими бійцями протиповітряної оборони пліч-о-пліч боронити небо над українськими атомними станціями, тому що це ядерна безпека світу. І захоплення Чорнобильської чи Запорізької атомних станцій яскраво це продемонструвало», — вважає Порошенко.

«І врешті решт через ці механізми ми перейдемо до закритого неба, навіть якщо хтось скептично до цього ставиться. Та сама буде позиція і по співпраці з НАТО. Стукайте — і вам відкриють, сказано в Біблії», – говорить Петро Порошенко.

«Я чекаю і постачання боєприпасів, і новітніх систем озброєння, і постачання забезпечення. Бо чим сильнішою буде українська армія, тим слабшим буде агресор. Чим слабшим буде агресор, тим безпечніше буде світ», — переконаний п’ятий Президент.

«Десятки телефонних переговорів і зустрічей за тиждень. Десятки сюжетів на провідних іноземних каналах щодня формують громадську думку всьому світові про безальтернативність підтримки України — це теж моя робота», — пояснює Петро Порошенко.

«Подивіться, пройшло 17 днів, а як змінився світ. Ми точно переможемо. Не будьте в розпачі, не втрачайте надії. У нас дуже величезна кількість підстав, щоб пишатися армією, пишатися нашим народом, нашою країною і тим місцем, яке вона займає у світі. І жодного шансу не залишити російсько-фашистській нечисті. Вони будуть у пеклі. І по заслугам», — резюмує Порошенко.