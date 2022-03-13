«Північні котики» знищили ракетний підрозділ росіян, який обстрілював Чернігів

Джерело: оперативне командування «Північ»
Дослівно: «Сили оборони ОК «Північ» продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.
За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.
Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах.
Крім того, поблизу Чернігова «наші котики» знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову».
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