ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування

Джерело: Подоляк в інтерв’ю російському провладному виданню «Комерсант»
Пряма мова Подоляка: «На столі переговорів зараз лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток речень. У тому числі і з політичного врегулювання та, головне, з військового врегулювання. Я маю на увазі припинення вогню, формулу припинення вогню та виведення військ. Зараз це все перебуває в умовних робочих групах.
Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч — четвертий раунд переговорів. Це можливо завтра, післязавтра (14-15 березня – ред.). Виходити далі і просто проводити розмови вже, мабуть, не треба. Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємось запакувати у якісь юридичні формати»
Він також повідомив, договір між Росією та Україною має бути «багатокомпонентним».
Пряма мова Подоляка: «Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином мир буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, довкола якого все й будується, — гарантії безпеки Україні, щоби подібні ситуації не повторювалися».
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