ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування

Радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк розповів, що наступна зустріч буде 14-15 березня. Делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю російському провладному виданню «Комерсант»

Пряма мова Подоляка: «На столі переговорів зараз лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток речень. У тому числі і з політичного врегулювання та, головне, з військового врегулювання. Я маю на увазі припинення вогню, формулу припинення вогню та виведення військ. Зараз це все перебуває в умовних робочих групах.

Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч — четвертий раунд переговорів. Це можливо завтра, післязавтра (14-15 березня – ред.). Виходити далі і просто проводити розмови вже, мабуть, не треба. Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємось запакувати у якісь юридичні формати»

: За словами Подоляка, делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені.

Він також повідомив, договір між Росією та Україною має бути «багатокомпонентним».

Пряма мова Подоляка: «Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином мир буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, довкола якого все й будується, — гарантії безпеки Україні, щоби подібні ситуації не повторювалися».