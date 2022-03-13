Нуланд попередила Ізраїль: «Не будьте притулком для брудних грошей Путіна»

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала Ізраїль приєднатися до санкцій проти рф.

Про це вона заявила ізраїльському каналу Channel 12, повідомляє The Times of Israel .

Чиновниця Держдепу США закликала Ізраїль не брати «брудні гроші» з росії.

«Ви не повинні стати останнім притулком для «брудних грошей», які розпалюють війни путіна. Усе, що в змозі зробити Ізраїль, вітатимуть українці та міжнародна коаліція на підтримку України», — заявила вона.

Вікторія Нуланд наголосила, що США прагнуть, щоб кожна демократія в усьому світі приєдналася до фінансових і експортних санкцій, запроваджених проти режиму путіна.

«Ми повинні стиснути режим, ми повинні відмовити йому в доходах, які йому потрібні», — додала заступниця голови Держдепу.

Нагадаєм, попри те, що західні країни та компанії від початку вторгнення рф до України запровадили жорсткі санкції проти російської економіки, її олігархів та деяких чиновників, включно з президентом путіним, Ізраїль не приєднався до спільних зусиль

Ця країна уникає санкцій або різкої критики проти росії та президента володимира путіна, оскільки прагне збалансувати свої теплі зв’язки як з Києвом, так і з москвою.