Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що роботу щодо приєднання України до Євросоюзу вже розпочато

Про це він розповів у своєму Twitter.

«11 березня на своєму саміті у Версалі голови держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім’ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов. Слава Україні», — сказав Маасікас у своєму відеозверненні.

Також посол ЄС розповів про постачання зброї Україні західними союзниками та пообіцяв ще більше допомоги у майбутньому. Він зазначив, що європейські країни активно надають українцям гуманітарну підтримку.

«Всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків уже прибувають в Україну», — сказав Маасікас.

Також він зазначив, що ЄС уперше активізував Директиву про тимчасовий захист, щоб допомогти українцям, які рятуються від путінського терору.