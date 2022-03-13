Більшість території Ірпеня перебуває під контролем України, за 30% ведуться бої – міський голова

Про це йдеться у свіжому відеозверненні ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

“Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не загарбано. 70% – це наше українське місто. За 30% ми ведемо бій”, – сказав Маркушин.

Він також розповів, що щоночі залишається ночувати в місті.

Наразі крім військових дій, додав ірпінський міський голова, місцева влада постійно зайнята евакуацією населення, роздачею гуманітарної допомоги та виловлюванням мародерів (вже понад 30 затриманих).