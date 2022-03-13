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Більшість території Ірпеня перебуває під контролем України, за 30% ведуться бої – міський голова

Більшість території Ірпеня перебуває під контролем України, за 30% ведуться бої &#8211; міський голова

Більшість території в межах міської смуги Ірпеня станом на ранок неділі, 13 березня 2022 року, є підконтрольною Україні. Наразі тривають вуличні бої з російським загарбниками.

Про це йдеться у свіжому відеозверненні ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

“Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не загарбано. 70% – це наше українське місто. За 30% ми ведемо бій”, – сказав Маркушин.

Він також розповів, що щоночі залишається ночувати в місті.

Наразі крім військових дій, додав ірпінський міський голова, місцева влада постійно зайнята евакуацією населення, роздачею гуманітарної допомоги та виловлюванням мародерів (вже понад 30 затриманих).

13 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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