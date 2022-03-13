Безпольотна зона над Україною призведе до третьої світової війни, — Боррель

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв’ю El Periodico.

«Якщо Путін виграє цю війну і підпорядкує Україну, ми відкриємо двері для закону джунглів, де найсильніший без виправдань і причини домінує над слабшим», — застеріг каталонський політик.

За його словами, ЄС робить все можливе з військової точки зору, допомагаючи сприяти опору українців військовою технікою. Боррель зауважив, що Захід робить це обережно, щоб не поширити війну на інші країни, та уникаючи конфронтації, яка може призвести до ядерного конфлікту.

«Коли хтось просить про заборону польотів, це означає можливість і рішення збивати російські літаки, які її порушують. Це розширить конфлікт до рівня Третьої світової війни, і очевидно, що ми не хочемо цього робити. Ми рухаємося до межі можливого, щоб допомогти, не входячи у войовничу ситуацію і не стаючи частиною конфлікту», — підкреслив Боррель.

Він додав, що санкції не здатні зупинити війну за одну ніч, але вони здатні послабити російську економіку і дорого коштуватимуть Росії.