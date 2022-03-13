Американський сенатор Портман вважає «необхідною» відправку винищувачів в Україну

Про це він заявив 13 березня в інтерв’ю CNN.

«Те, що ми чули безпосередньо від українців, це те, що вони їм дуже потрібні. Вони хочуть мати можливість краще контролювати небо, щоб мати шанс на боротьбу», — заявив республіканець з Огайо.

Портман, який перебуває в Польщі, сказав, що не впевнений, чому Вашингтон вагається щодо відправки винищувачів після того, як США вже відправили в Україну іншу військову техніку, включаючи зенітні ракети Stinger, і зазначив, що «літаки також необхідні».

«Знаєте, Володимир Путін і росіяни, здається, називають усе ескалацією, але вони щодня загострюють ситуацію, заходячи в Україну з цією зброєю. Коли вони здійснюють ескалацію, український народ вимагає лише можливості захищатися. Дайте їм можливість спробувати зупинити цю російську перевагу з точки зору авіації, щоб мати можливість врятувати життя і, сподіваюся, досягти мирного розв’язання цього питання», — сказав сенатор.