Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині: 7 убитих » 81% американців вважають Україну дружньою, а для 70% – Росія – ворог 81% американців вважають Україну союзником або дружньою країною, водночас для 70% американців Росія є найбільшим ворогом. Джерело: The New York Times із посиланням на опитування YouGov Деталі: Показник дружнього настрою щодо України серед американців вищий, ніж щодо Франції чи Японії, але нижчий за показник Британії, Канади і Австралії. Серед 81% американців, які позитивно ставляться до України — 29% називають її союзником. Водночас, 10% американців не впевнені, чи Україна дружня держава. Водночас, 10% американців не впевнені, чи Україна дружня держава. Україну однаково позитивно сприймають виборці обох партій – Демократичної та Республіканської. При цьому 70% американців вважають, що Росія – ворог. Цей показник більший, ніж у Північної Кореї чи Ірану.