81% американців вважають Україну дружньою, а для 70% – Росія – ворог

81% американців вважають Україну союзником або дружньою країною, водночас для 70% американців Росія є найбільшим ворогом.
Джерело: The New York Times із посиланням на опитування YouGov
Деталі: Показник дружнього настрою щодо України серед американців вищий, ніж щодо Франції чи Японії, але нижчий за показник Британії, Канади і Австралії.
Серед 81% американців, які позитивно ставляться до України — 29% називають її союзником.
Україну однаково позитивно сприймають виборці обох партій – Демократичної та Республіканської.
При цьому 70% американців вважають, що Росія – ворог. Цей показник більший, ніж у Північної Кореї чи Ірану.
Leave a Reply