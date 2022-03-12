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ЗСУ знищили понтонну переправу військ рф через річку Інгул, тепер вони в «кільці»

У Миколаївській області українські військові змогли загнати російських окупантів у «кільце», прицільним вогнем зруйнувавши понтонну переправу і відрізавши їм шлях до виходу. Після цього ЗСУ накрили ворога ударами з артилерії.

Про це повідомляє місцеве видання «Преступности нет».

За інформацією журналістів, бійці ЗСУ для того, щоб загнати противника у своєрідний капкан, рознесли понтонну переправу російських окупантів в районі села Піски у Баштанському районі.

В результаті окупанти опинилися в кільці між Київською та Кропивницькою трасами, і втратили можливість переправитися назад чи рухатися вперед.

«При цьому вони знаходяться під постійним вогнем артилерії ЗСУ», — йдеться в публікації.

Також зазначається, що жителі Миколаєва цього ранку чули вибухи в різних частинах міста.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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