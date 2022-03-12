Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо США заборонили ввезення доларових банкнот до РФ » За 12 діб блокади в Маріуполі загинуло 1582 мешканців, — міськрада У Маріуполі за 12 діб блокади російськими окупаційними військами було вбито 1582 мирних мешканців Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Маріупольської міської ради. У міській раді наголосили, що «кожен окупант горітиме у пеклі». 1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам’ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!», — йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.