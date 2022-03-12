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За 12 діб блокади в Маріуполі загинуло 1582 мешканців, — міськрада

Маріуполь

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Маріупольської міської ради.

У міській раді наголосили, що «кожен окупант горітиме у пеклі».

1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам’ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!», — йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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