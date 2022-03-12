Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2 593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється 5 млрд дол або 700 млрд руб.
Про це йдеться в оцінці «Forbes Україна».
Серед цієї техніки – 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1 205 бойових броньованих машин (ББМ).
У грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на ББМ. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери – 2,4 млрд дол.
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