Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2 593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється 5 млрд дол або 700 млрд руб.

Про це йдеться в оцінці «Forbes Україна».

Серед цієї техніки – 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1 205 бойових броньованих машин (ББМ).

У грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на ББМ. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери – 2,4 млрд дол.

Поки невідомі марки всіх збитих літаків. РФ використовує Су-25 за 11 млн дол, Су-30 – за 33 млн дол, Су-34 – за 36 млн дол. ЗСУ також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і Кропивницьким. Вартість кожного – 86 млн дол.