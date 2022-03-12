В ООН заявили про відсутність доказів наявності «біолабораторій США в Україні» Карл Більдт: Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії » У центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель «Україна» ФОТО: FB ШУМИЛА У центрі міста в Чернігові російські війська нанесли удар по готелю «Україна». Джерело: науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило у Facebook Пряма мова: «У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель «Україна». Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об’єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки… Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років. Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років. Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства».