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У центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель «Україна»

ФОТО: FB ШУМИЛА

У центрі міста в Чернігові російські війська нанесли удар по готелю «Україна».

Джерело: науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило у Facebook

Пряма мова: «У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель «Україна».

Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об’єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки…

Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років.

Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства».

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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