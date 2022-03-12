У Білорусі заявили, що відправляють до кордону України 5 батальйонно-тактичних груп

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

«В цей час відповідно до завдання, поставленого Головнокомандувачем Збройними Силами, п’ять батальйонних тактичних груп спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів нашої держави з метою недопущення проникнення на територію Республіки Білорусь з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин», – зазначив міністр оборони Віктор Гулевич.

У повідомленні також йдеться, що незабаром планується провести заміну цих груп такими ж підрозділами.