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У Білорусі заявили, що відправляють до кордону України 5 батальйонно-тактичних груп

Міністерство оборони Білорусі заявило, що відправила на кордон з Україною 5 батальйонно-тактичних груп, які нібито виконують завдання розвідки, патрулювання, охорони об’єктів і оборони на дорожніх напрямках.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

«В цей час відповідно до завдання, поставленого Головнокомандувачем Збройними Силами, п’ять батальйонних тактичних груп спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів нашої держави з метою недопущення проникнення на територію Республіки Білорусь з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин», – зазначив міністр оборони Віктор Гулевич.

У повідомленні також йдеться, що незабаром планується провести заміну цих груп такими ж підрозділами.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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