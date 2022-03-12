Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо

Про це сам Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.

“Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо”, — сказав Трюдо.

Також він сподівається, що Путін не застосує ядерну зброю, але цілком не виключив цього варіанту.