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Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови із українським президентом Володимиром Зеленським відмовив у запровадженні з боку НАТО безполітної зони над Україною

Про це сам Трюдо розповів в інтерв’ю CTV News.

“Це розриває серце, коли ти маєш сказати, що ми можемо зробити дуже багато для підтримки, однак ризик ескалації, ризик залучення НАТО у безпосередній конфлікт, якщо ми надішлемо літаки НАТО до України збивати російські літаки… Ми робимо дуже багато, все, що можемо, але саме це ми виконати не можемо”, — сказав Трюдо.

Також він сподівається, що Путін не застосує ядерну зброю, але цілком не виключив цього варіанту.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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