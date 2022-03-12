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США заборонили ввезення доларових банкнот до РФ

долар

Про це йдеться в указі американського президента Джо Байдена, передає Еспресо.TV.

В документі зазначається про заборону на «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації».

Крім того, цим указом Байден також затвердив раніше анонсовані обмеження імпорту з Росії. Під заборону потрапили імпорт горілки та інших алкогольних напоїв, морепродуктів та алмазів.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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