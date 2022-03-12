На Луганщині прикордонники та ЗСУ змусили росіян відступити зі втратами » Очільник ОДА назвав найнебезпечніші траси на виїзд із Києва РОЗБОМБЛЕНА ВОРОГОМ КИЇВЩИНА. ФОТО З ТГ Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва. Джерело: Кулеба в Telegram Деталі: Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса

Буча – Ірпінь – Гостомель

Макарів

північна частина Вишгородського району. Щодо поточної ситуації в області Кулеба повідомляє, що тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктура. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. 12 березня відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичів, Микуличів, Андріївки, Макарова, Бородянки.