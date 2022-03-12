Очільник ОДА назвав найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва.
Джерело: Кулеба в Telegram
Деталі: Найбільш небезпечні напрямки:
- Житомирська траса
- Буча – Ірпінь – Гостомель
- Макарів
- північна частина Вишгородського району.
Щодо поточної ситуації в області Кулеба повідомляє, що тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.
12 березня відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичів, Микуличів, Андріївки, Макарова, Бородянки.
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