На Луганщині прикордонники та ЗСУ змусили росіян відступити зі втратами

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Еспресо.TV.

Українські військові знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також орки мають втрати в живій силі.

Крім того, в результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.

«Прикордонники, разом з військовослужбовцями ЗСУ, НГУ та іншими захисниками України продовжують боронити нашу землю, наочно демонструючи ворогу давню істину: хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже», — зазначили в ДПСУ.



Фото: ДПСУ