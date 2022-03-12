 
«  
  »

На Луганщині прикордонники та ЗСУ змусили росіян відступити зі втратами

У Луганській області прикордонники спільно з бійцями Збройних Сил України вигнали російських окупантів з околиці одного з міст.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Еспресо.TV.

Українські військові знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також орки мають втрати в живій силі.

Крім того, в результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.

«Прикордонники, разом з військовослужбовцями ЗСУ, НГУ та іншими захисниками України продовжують боронити нашу землю, наочно демонструючи ворогу давню істину: хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже», — зазначили в ДПСУ.


Фото: ДПСУ

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  