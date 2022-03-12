Українська армія розбила 31-ну батальйонно-тактичну групу ворога — Генштаб Гатили по лікарнях. Наслідки нічних обстрілів у Миколаєві » На Київщині внаслідок обстрілу зайнявся один з найбільших в Україні складів замороженої продукції За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Про це повідомили в ДСНС Українги, передає «Еспресою.Захід». «12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки», – зазначено в повідомленні.

Як додали рятувальники, о 07:54 пожежу складу ТОВ «РЛЦ» локалізували на площі 28 тис. м.кв. Триває гасіння.

Довідково. На сайті компанії зазначають, що мультитемпературний логістичний центр «РЛЦ – Квітневе» (Київська обл.) – це найбільший холодильно-логістичний комплекс в Україні категорії «А» для групи товарів, які потребують спеціального температурного режиму зберігання загальною площею понад 65 000 кв. м складських та офісних приміщень.