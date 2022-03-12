 
«  
  »

На Київщині внаслідок обстрілу зайнявся один з найбільших в Україні складів замороженої продукції

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомили в ДСНС Українги, передає «Еспресою.Захід».

«12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки», – зазначено в повідомленні.

Як додали рятувальники, о 07:54 пожежу складу ТОВ «РЛЦ» локалізували на площі 28 тис. м.кв. Триває гасіння.

Довідково. На сайті компанії зазначають, що мультитемпературний логістичний центр «РЛЦ – Квітневе» (Київська обл.) – це найбільший холодильно-логістичний комплекс в Україні категорії «А» для групи товарів, які потребують спеціального температурного режиму зберігання загальною площею понад 65 000 кв. м складських та офісних приміщень.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  