На Харківщині працюють розрахунки з польськими ПЗРК “Piorun”

Вдалося знайти та поспілкуватися з розрахунками ПЗРК, які знищили над Харковом російський бойовий літак.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Національну гвардію України.

Харків – одне з найбільш постраждалих від авіаударів міст України.

Російська авіація завдавала численних бомбових ударів по цивільній інфраструктурі, військовим об’єктам та житловим будинкам.

Підрозділи протиповітряної оборони несуть бойове чергування, щодо прикриття підрозділів частини від ударів повітряного противника.

Український розрахунок ПЗРК Приблизно о 18-й годині 15 хвилин 6-го березня два розрахунки ПЗРК виявили повітряну ціль противника.

Після чого ними було здійснено два пуски. І двома ракетами повітряна ціль була знищена.

Один розрахунок складався з військовослужбовців строкової служби, інший – з військовослужбовців призваних по мобілізації.

«Ми змінили позиції десь близько шостої вечора, й одразу отримали інформацію про те, що летить повітряна ціль. Ми швиденько озброїлися, приєднали тепловізор до ПЗРК «Piorun» і приготувалися до бою. Я добре бачив ціль, про що одразу доповів старшому, після команди «Вогонь» випустив ракету і вона вразила ціль. Хвилювання в мене в цей момент не було, бо ми готувалися до цього, я знав, якщо буде ціль – буде постріл», – поділився військовослужбовець НГУ Максим.

ПЗРК “Piorun” українського розрахунку За його словами ПЗРК «Piorun» має певні переваги перед його радянським аналогом.

Начальник Східного територіального управління генерал-майор Олег Сахон вручив бійцю свій годинник.

Якщо Максим того вечора використав польський ПЗРК «Piorun», то другий постріл було здійснено радянською «Іглою».

Його здійснив резервіст, який свого часу прослужив у Нацгвардії три роки.

«Була команда «Повітряна ціль». Ми висунулися з декількома людьми, спостерігач подав команду, що це БПЛА. Інший подав команду, що це літак. Я схопив свій ПЗРК, навів на ціль, і все влучило у ціль» – розповів військовослужбовець НГУ «Тоха».

Український розрахунок з ПЗРК Наразі це були перші бойові запуски ПЗРК, здійснені гвардійцями. І вони виявились успішними.

У результаті один пілот Су-34 загинув, інший – підполковник Максим Криштоп катапультувався, був взятий у полон військовослужбовцями Національної гвардії, після чого переданий українським спецслужбам.