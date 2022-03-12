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Карл Більдт: Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.

«Тут, у Вашингтоні, я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною», — написав він у своєму Twitter.

  • Нагадаємо, станом на 10 березня українські військові знищили понад 12 тис. окупантів, більше тисячі російських бойових машин і 335 танків.
12 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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