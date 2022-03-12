У центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель «Україна» Почався 17 день війни: Сили оборони України стримують наступ, ворог деморалізований та дезертує » Карл Більдт: Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії. Про це заявив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. «Тут, у Вашингтоні, я чув підрахунки, що за два тижні приблизно чверть російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною», — написав він у своєму Twitter. Нагадаємо, станом на 10 березня українські військові знищили понад 12 тис. окупантів, більше тисячі російських бойових машин і 335 танків.