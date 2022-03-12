Гатили по лікарнях. Наслідки нічних обстрілів у Миколаєві

Про це інформує начальник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Максим Безносенко, передає «Еспресо.Захід».

Солдати росії обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.

Також постраждала офтальмологія, пише начальник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації.

Вночі, 11 березня, ворог гатив по онкологічній лікарні у Миколаєві.

«Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області.

Якщо ненависть до ворога гуртує – ми вже найзгуртованіша нация в світі. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це – єдине, що може нас тішити в таких обставинах.

Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі», — йдеться в повідомленні Максима Безносенка.



