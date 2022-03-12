Російські загарбники розстрілюють своїх військових, які відмовляються воювати в Україні — СБУ «Азов» у Маріуполі просить командування надіслати «Байрактари» » Байден підписав указ про виділення ще $200 млн військової допомоги Україні Президент США Джо Байден доручив виділити ще $200 млн на військову допомогу Україні Про це повідомив Білий Дім. Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену доручити скорочення оборонних статей Міністерства оборони на суму до 200 млн доларів для надання допомоги Україні.