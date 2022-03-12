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Байден підписав указ про виділення ще $200 млн військової допомоги Україні

Байден

Про це повідомив Білий Дім.

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену доручити скорочення оборонних статей Міністерства оборони на суму до 200 млн доларів для надання допомоги Україні.

12 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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