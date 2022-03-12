«Азов» у Маріуполі просить командування надіслати «Байрактари»

У полку «Азов» звернулися до воєнно-політичного командування допомогти з наданням сучасного озброєння, зокрема БПЛА Bayraktar до захисників Маріуполя.

Джерело: twitter-сторінка полку «Азов»

Дослівно: «Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють «Байрактари» та наша авіація.

Давайте застосуємо все це і на нашому напрямку! Давайте вдаримо в тил по ворогу!

Ми не здаємося. Ми чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога «.

Деталі: В «Азові» також додали, що на 12-ту добу блокади міста російсьиким окупаційними військами в місті погіршується становище цивільного населення. Крім того, не вщухають обстріли ворожих авіації та артилерії по житлових окупантів.

Представник полку «Азов» заявив, що місцеві мешканці готують «коктейлі Молотова», аби зупиняти ворожу техніку у вуличних боях.