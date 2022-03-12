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30 тис військових, 200 літаків: НАТО в понеділок розпочинає масштабні військові навчання впритул до російського кордону

НАТО солдат

Навчання отримали назву Cold Response 2022 (Холодна відповідь) і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає «ВВС«.

Очікується, що участь в навчаннях візьмуть близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.

Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання пройдуть за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення росії в Україну, тепер вони набуває додаткового значення через війну.

«Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії», — заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.

Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.

12 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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