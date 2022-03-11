Вже більше 1 млн українських дітей стали біженцями – ЮНІСЕФ

Про це повідомляє ЮНІСЕФ, передає «Еспресо.TV«.

«Кількість дітей, які переїжджають, вражає. Це свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей та сімей в Україні», – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан.

«Діти залишають усе, що знають, у пошуках безпеки. Це розриває серце», — додав він.

Більшість із сім’ями втекли до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

ЮНІСЕФ відправила в Україну 6 вантажівок з майже 70 тонами гуманітарної допомоги. Постачання включає засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні та акушерські набори.