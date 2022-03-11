ВСУ освободили от российских оккупантов 5 населенных пунктов в Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 5 населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Оперативное командование «Север».

«Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решительность, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды», — информирует ОК «Север» в пятницу в Фейсбуке.

В командовании отмечают, что подразделения Российской Федерации не могут в полном объеме вести боевые действия, наблюдается паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством, а морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.

«И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа», — отметили в Оперативном командовании «Север».