В Изюме идет ожесточенный бой, эвакуация невозможна — начальник управления горсовета

Из-за ожесточенных боев в г.Изюм Харьковской области не смогли проехать ни гуманитарная помощь, ни эвакуационные автобусы, сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

«В Изюме идет ожесточенный бой. К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по зеленому коридору в Изюме. С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают, — написал Стрельник на своей странице в Facebook.

По его словам, российские оккупанты также обстреливают прилегающие деревни.