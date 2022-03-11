Українці можуть отримати соціальні виплати попри бої в місті, — Центр при РНБО

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.

В Україні нараховують і виплачують грошову допомогу органи соцзахисту райрад, держадміністрацій і виконавчі органи міськрад

Якщо у місті відбуваються бої й не працюють органи соцзахисту, Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до Ощадбанку, який перерахує їх отримувачам. Якщо люди отримували гроші через банки, Ощадбанк перерахує їх на банківський рахунок. Якщо виплати нараховували через Укрпошту, грошовий переказ надійде через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Для отримання допомоги MY TRANSFER потрібно мати паспорт й ІПН. Гроші можна забрати протягом 60 днів.