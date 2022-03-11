Супутники Maxar більше не фіксують багатокілометрову колону російської техніки під Києвом

Про це повідомляє AP з посиланням на дані супутників компанії Maxar Technologies.

Схоже, що 40-мильну (64-кілометрову) лінію техніки, танків і артилерії було передислоковано, включно з бронетанковими частинами біля аеропорту Антонова на північ від міста.

Також відзначається, що частину техніки перемістили до лісу.