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Супутники Maxar більше не фіксують багатокілометрову колону російської техніки під Києвом

Схоже, що російська колона бронетехніки, що з минулого тижня перебувала під Києвом, зникла.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані супутників компанії Maxar Technologies.

Схоже, що 40-мильну (64-кілометрову) лінію техніки, танків і артилерії було передислоковано, включно з бронетанковими частинами біля аеропорту Антонова на північ від міста.

Також відзначається, що частину техніки перемістили до лісу.

  • Нагадаємо, тиждень тому супутники компанії Maxar Technologies показали знімки, зроблені у понеділок, 28 лютого, які показують колону російської техніки, що рухається у напрямку Києва.
11 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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